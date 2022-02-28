Шойгу: российские силы сдерживания перешли в особый режим боевого дежурства

Фото: Максим Платонов (на фото — Сергей Шойгу)

В соответствии с приказом президента России Владимира Путина дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту, об этом информирует «РИА Новости».

Путин в воскресенье приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

По словам президента, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес РФ.



Согласно сайту Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания — основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против государства и его союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.

Отметим, что в феврале в России прошли учения сил стратегического сдерживания. В ходе них была проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

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Маргарита Головатенко