Центробанк установил временный запрет иностранцам продавать ценные бумаги

С сегодняшнего дня Центральный банк России устанавливает временный запрет для брокеров на исполнение сделок. В частности, речь идет о продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ. В том числе запрет устанавливается на операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ.

Фото: Максим Платонов

Как заявили накануне в регуляторе, ЦБ располагает необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. При любом сценарии передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.

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Диана Жиленкова