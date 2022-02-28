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Центробанк установил временный запрет иностранцам продавать ценные бумаги

07:57, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Центробанк установил временный запрет иностранцам продавать ценные бумаги
Фото: cbr.ru

С сегодняшнего дня Центральный банк России устанавливает временный запрет для брокеров на исполнение сделок. В частности, речь идет о продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ. В том числе запрет устанавливается на операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ.

Фото: Максим Платонов

Как заявили накануне в регуляторе, ЦБ располагает необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. При любом сценарии передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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