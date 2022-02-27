В ЦБ заявили, что располагают всеми ресурсами для поддержания финансовой стабильности

Фото: wikipedia/ NVO

Банк России располагает необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, сообщает ТАСС.



Регулятор заявил, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации.

При любом сценарии передачу финансовых сообщений внутри РФ обеспечивает Система передачи финансовых сообщений. Все средства клиентов российских банков доступны в любой момент, добавили в ЦБ.

Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

Центробанк сегодня сделал несколько заявлений в связи с ведением против России санкций. Главные тезисы — в материале «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

США и их союзники планируют ввести против Банка России меры, которые не позволят ему использовать резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции. Под рестрикции попадут все $630 млрд валютных резервов России. Резервы «могут быть использованы для продажи и покупки рубля, а это может компенсировать определенную часть введенных нами санкций», сказал высокопоставленный представитель американской администрации.

В США ожидают, что российский рубль «сорвется в свободное падение», если лишится поддержки ЦБ РФ после замораживания его активов за рубежом. Представитель Белого дома в ходе специального брифинга заявил, что эффект от новых мер «проявит себе немедленно».

Согласно информации Минфина, Россия сохраняет финансовую устойчивость «в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ».

Маргарита Головатенко