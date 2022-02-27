Путин: Киев не воспользовался возможностью переговоров

Российская делегация готова к переговорам в Гомеле, но представители Киева проявляют непоследовательность и до сих пор не воспользовались этой возможностью. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, передает «РИА Новости».

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Сегодня делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. В состав вошли представители МИД, Минобороны и других российских ведомств, в том числе администрация президента.

Как сообщил глава делегации Владимир Мединский, представители РФ будут ожидать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время уже истекло.

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Диана Жиленкова