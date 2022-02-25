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Боррель не исключил обсуждение отключения России от SWIFT в Евросоюзе

21:54, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Боррель не исключил обсуждение отключения России от SWIFT в Евросоюзе
Фото: pixabay.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT, но не исключил его обсуждение в ЕС. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, такой вопрос рассматривался, но не получил необходимой единогласной поддержки. Поэтому он не вошел во второй пакет санкций против России, однако возможность сохранения этой темы для будущих обсуждений есть.

Боррель добавил, что все варианты новых ограничительных мер, включая отключение России от SWIFT, остаются на столе, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. В него попали 26 россиян. Также решено ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
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