Боррель не исключил обсуждение отключения России от SWIFT в Евросоюзе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT, но не исключил его обсуждение в ЕС. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, такой вопрос рассматривался, но не получил необходимой единогласной поддержки. Поэтому он не вошел во второй пакет санкций против России, однако возможность сохранения этой темы для будущих обсуждений есть.

Боррель добавил, что все варианты новых ограничительных мер, включая отключение России от SWIFT, остаются на столе, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. В него попали 26 россиян. Также решено ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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Дарья Акимова