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Агентство Moody's решило пересмотреть рейтинги России и Украины

01:24, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Агентство Moody's решило пересмотреть рейтинги России и Украины
Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения. Такое решение принято в связи с российской военной операцией на Украине.

Как заявили в агентстве, данные события являются значительным усилением геополитических рисков. Речь идет в том числе о санкциях против РФ, которые могут оказать влияние на погашение страной суверенного долга, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского сообщил о готовности страны обсуждать с РФ мир и прекращение огня. По его словам, Зеленский принял приглашение президента России Владимира Путина.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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