S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до «B-"

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и в национальной валюте с «B» до «B-", сообщает ТАСС.



S&P мотивировало понижение рейтинга тем, что военная операция России создает риски для экономического роста Украины и ее финансовой стабильности, а еще внешних позиций и внутренних финансов.

Краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «В». Долгосрочные рейтинги помещены в список CreditWatch на пересмотре с отрицательным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody's также сообщало, что поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения.

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Маргарита Головатенко