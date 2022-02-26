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S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до «B-"

06:58, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до «B-
Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и в национальной валюте с «B» до «B-", сообщает ТАСС.

S&P мотивировало понижение рейтинга тем, что военная операция России создает риски для экономического роста Украины и ее финансовой стабильности, а еще внешних позиций и внутренних финансов.

Краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «В». Долгосрочные рейтинги помещены в список CreditWatch на пересмотре с отрицательным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody's также сообщало, что поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанкиИнвестиции

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