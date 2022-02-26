Псаки: США введут полные блокирующие санкции против РФПИ

США намерены ввести полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.



По ее словам, принадлежащая государству финансовая структура работает как суверенный фонд благосостояния и привлекает капитал в сектор экономики РФ с высоким потенциалом роста, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Ранее Псаки подтвердила, что США планируют ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против них уже официально объявил Евросоюз. Также в черный список ЕС попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр внутренних дел РФ Сергей Колокольцев.

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Диана Жиленкова