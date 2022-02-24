Канада ввела санкции против членов Совета безопасности России

Канада ввела санкции в отношении членов Совета безопасности России. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

По его словам, под санкции в том числе попадают министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко.

Фото: commons.wikimedia.org (на фото — Сергей Шойгу)

Как отметил Трюдо, всего санкции вводятся в отношении 58 физических и юридических лиц, в том числе против представителей российской элиты и членов их семей. Также власти Канады намерены аннулировать все экспортные разрешения, которые ранее были выданы РФ, сообщает ТАСС.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о вводе санкций против России из-за спецоперации в Донбассе. В список вошли: заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию, ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках и др. Также завтра Евросоюз намерен официально одобрить новые санкции против РФ.



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Диана Жиленкова