Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь
Российские военные без сопротивления вошли в украинский город Мелитополь. Об этом заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения РФ после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в город, передает «РИА Новости».
Ранее в Минобороны России заявили о захвате большого количества вооружения, поставленного на Украину странами Запада. Среди него — противотанковые ракетные комплексы Javelin от США и NLAW от Великобритании.
Тем временем лидеры стран НАТО призвали Россию немедленно прекратить военную операцию и вывести свои войска с территории Украины. А генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия «три раза нарушила» основополагающий акт РФ — НАТО и соглашение больше не работает.
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