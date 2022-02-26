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Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь

00:13, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь
Фото: wikimedia.org

Российские военные без сопротивления вошли в украинский город Мелитополь. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения РФ после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в город, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее в Минобороны России заявили о захвате большого количества вооружения, поставленного на Украину странами Запада. Среди него — противотанковые ракетные комплексы Javelin от США и NLAW от Великобритании.

Тем временем лидеры стран НАТО призвали Россию немедленно прекратить военную операцию и вывести свои войска с территории Украины. А генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия «три раза нарушила» основополагающий акт РФ — НАТО и соглашение больше не работает.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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