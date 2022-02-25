Лидеры стран НАТО намерены сделать выводы о расстановке своих сил в Европе из-за операции России на Украине

Лидеры стран НАТО сообщили о намерении сделать выводы о расстановке своих сил в Европе на фоне военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении глав государств Североатлантического альянса.

Кроме того, НАТО продолжит оказывать украинскому государству политическую и практическую поддержку. Также лидеры стран альянса призвали Россию немедленно прекратить военную операцию и вывести свои войска с территории Украины, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы страны вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Также захвачено большое количество вооружения, поставленного на Украину западными странами.

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Диана Жиленкова