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Столтенберг: Россия «три раза нарушила» основополагающий акт РФ — НАТО

21:04, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Столтенберг: Россия «три раза нарушила» основополагающий акт РФ — НАТО
Фото: commons.wikimedia.org

НАТО считает, что Россия «три раза нарушила» основополагающий акт РФ — НАТО, соглашение больше не работает. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Мы видим, что Россия не демонстрирует никакого уважения основополагающему акту НАТО — Россия. Если его не уважает одна сторона, соглашение не работает. Это реальность. Соглашение не функционирует, потому что одна сторона — Россия — нарушала его много лет, — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Фото: pixabay.com

Также сегодня лидеры стран НАТО сообщили о намерении сделать выводы о расстановке своих сил в Европе из-за военной операции РФ на Украине. Кроме того, лидеры стран Альянса призвали РФ немедленно прекратить военную операцию и вывести свои войска с территории украинского государства.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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