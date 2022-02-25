Столтенберг: Россия «три раза нарушила» основополагающий акт РФ — НАТО

НАТО считает, что Россия «три раза нарушила» основополагающий акт РФ — НАТО, соглашение больше не работает. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Мы видим, что Россия не демонстрирует никакого уважения основополагающему акту НАТО — Россия. Если его не уважает одна сторона, соглашение не работает. Это реальность. Соглашение не функционирует, потому что одна сторона — Россия — нарушала его много лет, — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Фото: pixabay.com

Также сегодня лидеры стран НАТО сообщили о намерении сделать выводы о расстановке своих сил в Европе из-за военной операции РФ на Украине. Кроме того, лидеры стран Альянса призвали РФ немедленно прекратить военную операцию и вывести свои войска с территории украинского государства.



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Диана Жиленкова