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Захарова заявила о бесполезности контактов с Украиной без демилитаризации и денацификации

20:04, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Захарова заявила о бесполезности контактов с Украиной без демилитаризации и денацификации
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что контакты с украинским руководством будут бесполезны без демилитаризации и денацификации.

По ее словам, цели были определены, и операция реализуется, сообщает «Интерфакс». Также она отметила, что украинскому руководству нужно самому понять, хотят ли они переговоров с РФ.

Фото: pixabay.com

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого, по его словам, Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Сегодня Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Для этого он готов направить в Минск российскую делегацию. В нее войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

Дарья Акимова
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