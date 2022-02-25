Основателя Finiko оставили в московском СИЗО до 25 мая

Еще на 3 месяца продлил сегодня срок ареста основателю Finiko Кирилла Доронина Тверской райсуд Москвы. Также суд удовлетворил аналогичное ходатайство в отношение «вице-президента» криптовалютного проекта Ильгиза Шакирова, сообщают источники «Реального времени».



Ранее тот же райсуд оставил под стражей еще двух фигуранток этого уголовного дела — Дину Ахметзянову (Габдуллину) и Лилию Нуриеву. Еще трое объявлены в международный розыск.

Напомним, расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере началось летом 2021 года, а уже осенью четырех арестованных казанцев этапировали в Москву, поскольку к расследованию «ввиду транснационального характера дела» подключился центральный аппарат МВД РФ. На момент предъявления обвинения фигурантам в нем фигурировал ущерб свыше 250 млн рублей.

Фото: Ирина Плотникова (архив)

Летом 2021-го, когда рассматривал вопрос об аресте Доронина, его адвокат Вячеслав Добрынин отмечал, что состава преступления вообще нет, поскольку никаких денежных средств потерпевшие не передавали. «Это была криптовалюта, которую они самостоятельно где-то обменивали», — сообщил защитник.

Сам Доронин рассказывал, что не обманывал вкладчиков. По его словам, платформа, на которой работала Finiko, не могла принимать деньги, она работала только на криптовалюте. Он настаивал, что Finiko — не финансовая пирамида и ею никогда не была. По его словам, трехлетняя работа платформы — «серьезный показатель стабильности». Центробанк России все же включил Finiko в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.



Фото: Ирина Плотникова (архив)

Доронин неоднократно пытался оспорить свой арест. Одну из апелляций рассматривали в Верховном суде Татарстана.



За подробностями по делу Finiko можно следить в специальном сюжете «Реального времени».