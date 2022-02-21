В Москве продлили арест двум «звездам» Finiko — Доронин на очереди

25 февраля Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства МВД России о продлении срока в СИЗО обвиняемым по делу криптопирамиды Finiko — основателю проекта Кириллу Доронину и «вице-президенту» Ильгизу Шакирову. Как выяснило «Реальное время», ввиду карантина в СИЗО оба заседания пройдут в режиме видео-конференц-связи, без вывоза арестованных фигурантов в суд.



Материалы по Доронину и Шакирову поручено рассмотреть судье Ольге Затомской.

3 февраля Тверской райсуд оставил в СИЗО еще на три месяца двух фигуранток «финикийского» дела — «вице-президента» Дину Ахметзянову (Габдуллину) и «звезду 10-го уровня» Лилию Нуриеву.

После этапирования четверки обвиняемых из Казани в Москву новых фигурантов в деле не появилось.

По предварительным данным МВД, ущерб по делу может составить свыше 1 млрд рублей. В обвинении арестованным пока фигурирует цифра в 4 раза меньше.