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Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации

18:02, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 2
Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации
Фото: pixabay.com

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что инициатива поступила от Украины и Польши. По словам Моравецкого, окончательное решение будет принято в скором времени.

Сегодня стало известно, что Россия получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Готовность к переговорам выразил и глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:40
    Эти придурки даже не понимают что они запустили процесс патриотизма в России. Теперь те кто скептически относился к действующей власти думаю проникается к ней большим уважением. Дальше посмотрим что получится. История нам в помощь.
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  • Анонимно 18:41
    почему приостановки? надо исключить нас из этой долбанной организации с расходами на еврочиновников.
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