Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что инициатива поступила от Украины и Польши. По словам Моравецкого, окончательное решение будет принято в скором времени.

Komitet Ministrów Rady Europy, z inicjatywy Ukrainy i Polski, uruchomił procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy. Niedługo finalna decyzja. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

Сегодня стало известно, что Россия получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Готовность к переговорам выразил и глава украинского государства Владимир Зеленский.



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Диана Жиленкова