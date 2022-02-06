Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он принес сборной России первую золотую медаль.
Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды.
Вторым стал российский лыжник Денис Спицов. Он пришел позже Большунова на 1 минуту 11 секунд. Третьим стал финн Ийво Нисканен.
В копилке сборной России уже есть серебряная и бронзовые медали. Подробнее — в материале «Реального времени».Спорт
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