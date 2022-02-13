Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые в истории завоевала золото в эстафете на ОИ-2022
Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые в истории завоевала золотую медаль Олимпийских игр в эстафете.
Команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла гонку с результатом 1 час 54 минут 50,7 секунды.
Серебро получии норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо с отставанием в 1 минуту 7,2 секунды. Тройку замкнули французы Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика (+1:16,4).
Золото в женской лыжной эстафете, победа Большунова над Клэбо, очередное четвертое место Цветкова. Подробности олимпийских будней — в репортаже «Реального времени».
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