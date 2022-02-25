В Общественной палате РФ заявили об «обилии лжи» в Сети после начала военной операции в Донбассе

Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил, что после начала специальной военной операции РФ в Донбассе появился «вал и обилие лжи» по поводу данной ситуации. Их количество, по его словам, зашкаливает.

«Вал и обилие лжи» разделили на шесть категорий. Первая — то, что распространяют западные СМИ, вторая — то, что пишут российские СМИ, в первую очередь иноагенты. Они однобоко подают информацию, объяснил Малькевич.

Третья категория — фейки о войне, фальсификация информации. Четвертая — атака в соцсети на беженцев с целью вызвать негативное отношение к ним среди россиян, пятая — фейки для внутреннего использование «о том, как мы все сейчас умрем», шестая — фейки о незаконных акциях, митингах и всем, что связано с этим, рассказал Малькевич.

Фото: Максим Платонов (архив)

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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