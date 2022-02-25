В Общественной палате РФ рассказали об основных фейках на фоне военной операции России в Донбассе

Член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал об основных фейках, которые распространились в Сети после начала военной операции РФ в Донбассе. По его словам, в интернете распространяются «вал и обилие» лжи.



— Отдельное направление — это идеологические фейки: «Это война! Война!» Вот этот термин, этот тезис нам пытаются внедрить через социальные сети, хотя мы знаем, что это не война, а специальная операция, — заявил Малькевич.

Еще один фейк, который он назвал: «Россия — агрессор». По его словам, все российские предложения Украина отвергла, «мы все это видим, все понимаем».

Следующий фейк: «Россия нарушила нормы международного права». По словам Малькевича, это не так, «мы действовали в рамках договоров» и задействовали право на оборону.

«Дружбе между народами России и Украины конец» — тоже фейк, указал член Общественной палаты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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