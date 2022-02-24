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В Крыму развернули пункты приема беженцев

09:34, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе
В Крыму развернули пункты приема беженцев
Фото: govvrn.ru

В крымском городе Армянске, находящемся недалеко от границы с Украиной, разворачивают первые два пункта приема беженцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.

По его словам, сделать это МЧС поручил глава Крыма Сергей Аксенов. Также Крючков добавил, что крымская инфраструктура готова к приему беженцев.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Украина закрыла воздушное пространство, а президент страны Владимир Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения. Он призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Также сообщается, что в ДНР идут бои по всей линии соприкосновения. Работа 12 аэропортов на юге России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине была приостановлена с 03.45 часов 24 февраля.

Дарья Акимова
Общество

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