Следком России возбудил два уголовных дела по фактам гибели и ранений мирных жителей в Донбассе

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после гибели одного человека и ранения семи мирных жителей Донбасса в ходе обстрелов со стороны Украины. Они заведены по ч. 1 ст. 356 УК РФ — «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

— По данным следствия, в течение суток — 24 февраля 2022 года — военнослужащие ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, не желая признавать выход Донецкой народной республики из состава Украины и провозглашение самостоятельного суверенного государства, продолжают осуществлять массированные прицельные обстрелы территории республики из стрелкового оружия и тяжелых видов вооружения, — говорится в сообщении СКР.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Сегодня Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, поскольку «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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