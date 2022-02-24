Стоимость алюминия превысила $3 400 за тонну и обновила исторический максимум

Стоимость алюминия обновила исторический максимум в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME), превысив стоимость $3 400 за одну тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По информации на 10.45 мск, он достигал цены $3 443 за тонну. К 10.50 мск цена металла замедлила рост до $3 432,5 за тонну.

Также акции компании «Русал» до повторной приостановки торгов на Мосбирже падали на 9,3% до 68,65 рубля за штуку, а бумаги En+ Group, владеющей контрольным пакетом акций «Русала», торговались по 635,5 рубля за штуку.

Сегодня также цена газа в Европе поднялась на 35% до $1 400 за тыс. куб. м. Нефть Brent достигла $103 за баррель впервые с сентября 2014 года.

Дарья Акимова