Цена газа в Европе поднялась на 35%, нефть Brent — $103 за баррель впервые с сентября 2014 года

Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась до $1400 за тыс. куб. м, показав рост сразу на +35%.

Цена нефти Brent достигла $103 за баррель впервые с сентября 2014 года.

В четверг Московская биржа возобновила работу после закрытия на фоне с осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине. Курс евро на торгах поднялся выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. Доллар на возобновлении торгов поднялся выше 87 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Индекс Мосбиржи ниже 2400 пунктов впервые с марта 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко