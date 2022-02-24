Производителям хлеба в регионах поступят субсидии до конца марта

Минсельхоз России планирует довести субсидии на производство хлеба в регионы до конца марта. Об этом на заседании коллегии Минсельхозпрода Татарстана заявила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Она заметила, что в России наметилась тенденция роста потребительских цен на хлеб. Для поддержки хлебопеков и стабилизации цен на хлеб ведомство повторит меры прошлого года — субсидии на килограмм хлеба.

В прошлом году компенсации составляли 2 рубля за килограмм, в этом году — 2,5 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Лут предупредила о рисках подорожания четырех товарных позиций в 2022 году — молока, хлеба, овощей и сахара. Она отметила, что в прошлом году цены на хлеб росли не сильно, потому что Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для продаж продукции в рознице по фиксированной цене.



Татьяна Леухина