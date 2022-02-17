Минсельхоз сообщил о возможном подорожании молока, хлеба, овощей и сахара в 2022 году

Минсельхоз предупредил о рисках подорожания четырех товарных позиций в 2022 году — молока, хлеба, овощей и сахара, об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.



В прошлом году цены на хлеб росли не сильно, так как Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для продаж продукции в рознице по фиксированной цене. Цены на овощи будут расти в цене до нового сезона — то есть до уборки урожая.

Лут поделилась, что в прошлом году была фиксированная цена на сахар — 36 рублей за килограмм у производителей и 46 в рознице. В связи с этим год к году будет большой рост. У производителей он составляет уже порядка 30%. По данным Минсельхоза, сейчас цена у производителя составляет 47 рублей за кг, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Росстат раскрыл, как изменились средние цены на продукты «борщевого набора» за 5 лет — с января 2017 года по январь 2022-го. В 2017-м капуст стоила 18,46 рубля за кг, тогда как в этом году ее средняя цена составила 59,96 рубля за кг. Картофель подорожал с 20,08 рубля до 48,24 рубля, свекла — с 22,52 до 45,22 рубля. Средняя цена моркови выросла с 26,98 до 48,37 рубля, лука — с 22,43 до 31,4 рубля.

Маргарита Головатенко