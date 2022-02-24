Следком предупредил об ответственности за проведение несанкционнированных акций из-за операции на Украине

В связи с распространением в СМИ, интернете и соцсетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, связанных с «напряженной внешнеполитической обстановкой», Следком РФ предупредил об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности, вплоть до уголовной», — говорится в сообщении.



Фото: sledcom.ru

Все факты правонарушений получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие их, понесут ответственность.

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что жители страны поддержат операцию на Украине, как поддержали признание ДНР и ЛНР.



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Татьяна Леухина