Ростуризм рекомендует отложить поездки в регионы России, где временно закрыты аэропорты

Фото: Максим Платонов (архив)

Ростуризм рекомендует при наличии возможности отложить поездки в регионы России, где с сегодняшнего дня и до 03.45 мск 2 марта закрыты аэропорты. Это Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь.

— В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер, — объяснили в Ростуризме.

Гражданам, которые на данный момент находятся на отдыхе в регионах, где временно закрыты аэропорты, следует обратиться к туроператорам. Они уже продумывают варианты вывоза туристов или продление их пребывания в гостиницах.

Отельеров Ростуризм попросил «с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг».

Фото: Максим Платонов (архив)

Россиянам, которые на сегодняшний день пребывают за границей и должны возвращаться в РФ через закрытые аэропорты, необходимо быть на связи с туроператорами и авиакомпаниями. Их просят дождаться официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами.

Напомним, Минтранс России объявил о том, что готов вывезти всех желающих с юга России. Для этого используют железнодорожный и автобусный маршруты. По словам представителей министерства, транспортных ресурсов достаточно для проведения этих действий. На месте будет оказана вся необходимая помощь. В работе задействуют все необходимые службы, в том числе и волонтеров.

Несколько рейсов отменено и из Казани на юг. В частности, самолет в Минеральные Воды.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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