Минтранс РФ объявил об оперативном вывозе всех желающих с юга России

Минтранс России объявил о том, что готов вывезти всех желающих с юга России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Для этого используют железнодорожный и автобусный маршруты. По словам представителей министерства, транспортных ресурсов достаточно в наличии для проведения этих действий. На месте будет оказана вся необходимая помощь. В работе задействуют асе необходимые службы, в том числе и волонтеров.

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Позже Росавиация сообщила, что с 03.45 часов по московскому времени приостановлена работа 12 аэропортов на юге России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Украина также закрыла воздушное пространство.

Дарья Акимова