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Украина обратилась в Евросоюз с запросом на экстренную помощь

15:42, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
Украина обратилась в Евросоюз с запросом на экстренную помощь
Фото: pixabay.com

Украина обратилась в Евросоюз с запросом на экстренную помощь в рамках механизма ЕС по гражданской защите. Об этом заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в Twitter.

Украина обратилась за срочной помощью медицинскими средствами. Ленарчич призвал государства-члены ЕС откликнуться на просьбу страны.

Фото: pxhere.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Отдельно он подчеркнул, что объединение не будет разворачивать свои силы на Украине.

Военная операция в Донбассе началась рано утром. Минобороны РФ отчиталось о том, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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