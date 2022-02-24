Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план

Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг.

Эти меры направлены на защиту союзников, передает «РИА Новости».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не намеревается разворачивать силы альянса на Украине.

Фото: nato.int

Сегодня альянс заявил, что решил развернуть дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части. Страны, входящие в объединение, сегодня проведут встречу, «чтобы обсудить последствия агрессивных действий России».

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что своими действиями Россия нарушила нормы международного права. В ее шагах НАТО видит серьезную угрозу евроатлантической безопасности.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что цель операции на Украине — денацификация Украины. Ее сроки определит президент РФ Владимир Путин.



Татьяна Леухина