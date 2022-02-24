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ФСБ сообщило об обстреле пограничного пункта в Курской области со стороны Украины

12:05, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе
ФСБ сообщило об обстреле пограничного пункта в Курской области со стороны Украины
Фото: commons.wikimedia.org

В Курской области пограничный пункт «Теткино» подвергся обстрелу со стороны Украины. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Инцидент произошел около 09.40 мск. Российские пограничники подавили огневую точку ответным огнем, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести эпизодах разрушений из-за снарядов в регионе. Жертв нет. В области создали оперштаб, который будет собирать всю информацию.

В понедельник в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области попал выпущенный с территории Украины снаряд. Здание оказалось полностью разрушенным, заявили в ФСБ.

Татьяна Леухина
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