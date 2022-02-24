В Белгородской области зафиксировали шесть случаев разрушений из-за снарядов, никто не пострадал

В Белгородской области зафиксировали шесть эпизодов разрушений из-за снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании областной думы.

Жертв в результате падения снарядов нет. Населению оказали всю необходимую помощь, передает ТАСС.

Власти Белгородской области создали оперштаб, который будет собирать всю информацию, контролировать принятые решения и при необходимости максимально быстро реагировать на возникающие ситуации. Регион граничит с Украиной.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина