Погранпункт в Ростовской области был полностью разрушен выпущенным снарядом с Украины

В пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области попал выпущенный с территории Украины снаряд. Здание было полностью разрушено. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

По имеющимся данным, снаряд неустановленного образца был выпущен в 9.50. Пострадавших нет, на месте сейчас работают саперы. Здание погранпункта было расположено в 150 метрах от российско-украинской границы.

Сегодня утром врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. За сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами в другие регионы России.

Дарья Акимова