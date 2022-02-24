Лукашенко: полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам белорусского лидера, для этого сторонам нужно сесть за стол переговоров.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что военное руководство Украины предупреждали о возможной спецоперации России. Однако те не предприняли никаких шагов.

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Сегодня на оперативном совещании с военными Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации на Украине. По его словам, он прочитал в СМИ о том, что сегодня около пяти часов утра госграница Украины на участке России и Белоруссии подверглась атаке со стороны российских войск, и крайне возмутился этим.

Дарья Акимова