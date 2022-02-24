В Татарстане подтвердили 2 643 случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 2 643 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 106 067 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 758 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 70 439 человек.

Умерли за весь период 1 706 заболевших, в том числе трое — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 2 729 новых случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко