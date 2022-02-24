Главное о коронавирусе на 24 февраля: в Татарстане возобновляется диспансеризация, доля стелс-омикрона растет
В Татарстане зафиксировали рост цен на ПЦР-тесты
- Минздрав РТ сообщает, что с сегодняшнего дня в медучреждениях Татарстана возобновляется диспансеризация населения, в том числе углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус, плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь и профосмотры. Также с 28 февраля возобновляется работа передвижных комплексов «Мобильная поликлиника». Оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации взрослым приостановили со 2 февраля. Это было связано с ростом заболеваемости из-за COVID-19.
- В Набережных Челнах в ковид-госпитале горбольницы № 5 местный житель обокрал спящую пациентку. Женщина уснула в приемном отделении. 37-летний мужчина похитил из кармана куртки спящей женщины сотовый телефон стоимостью 20 тыс. рублей. После этого злоумышленник сбежал из больницы. Спустя некоторое время полицейские вышли на его след и задержали.
- В Татарстане зафиксировали рост цен на ПЦР-тесты на 200 рублей. Такие результаты содержатся в исследовании Отделения Народного фронта республики. На сегодняшний день максимальная стоимость сдачи анализов в клиниках составляет 1,7 тыс. рублей. Повышение ценников на исследование заметили в шести учреждениях. В отличии от республике в других регионах России цены на ПЦР-тесты снизились в среднем на 500 рублей, отмечают аналитики.
COVID-19 приводит к быстрой потере мышечной массы
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что протоколы лечения новой коронавирусной инфекции после появления омикрон-штамма изменились, что позволяет более эффективно оказывать помощь больным. По его словам, есть ряд препаратов, которые при омикроне менее эффективны, они исключены из протоколов лечения. Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при омикроне. Он добавил, что новые методические рекомендации Минздрава обобщают российский и зарубежный опыт лечения COVID-19, что повышает эффективность профилактики заболевания и лечения пациентов.
- Также он рассказал, что у людей с хроническими болезнями сердца и сосудов после коронавируса увеличивается риск летального исхода до 5—7 раз. По его словам, до 50% переболевших COVID-19 сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. Это может быть нарушение ритма, миокардиты. Также возможны осложнения, связанные с тромбообразованием.
- Мурашко добавил, что в настоящее время в стране еще остается высокими риск заражения штаммом коронавируса «Дельта», при котором новое заболевание протекает более тяжело. По его словам, сегодня циркулирует и штамм «Омикрон», и штамм «Дельта», соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует.
- Вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявили, что у болеющих COVID-19 может наблюдаться быстрая потеря мышечной массы. По словам Малышева, когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса, но это в основном не жир, а мышечная ткань. В свою очередь Чумаков заметил, что во время тяжелой болезни у людей повышается температура, и они за два-три дня теряют в весе до 7-10 килограммов.
- Петр Чумаков также сообщил сообщил, что коронавирусная инфекция у людей с хроническими заболеваниями почек может привести к непоправимым последствиям. В частности, в группе риска находятся люди, у которых имеются камни в почках или поликистоз, уточнил врач. По его словам, любое воспалительное заболевание грозит таким пациентам очень серьезными последствиями до прекращении работы почек.
- Николай Малышев добавил, что после столкновения с коронавирусом организму придется восстанавливаться более двух лет. По его словам, за два года борьбы с COVID-19 поступает всё больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго.
- Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что благодаря омикрон-штамму COVID-19 превратился в сезонный ОРВИ, характеризующийся быстрым распространением и вытеснением его более опасных мутаций по всему миру. По его словам, омикрон — штамм COVID-19 постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдет всю планету. И на этом процесс завершится. Эксперт подчеркнул, что вакцинация от коронавируса продолжает оставаться необходимой, поскольку непрошедшие ее люди, как правило, тяжело переносят заболевание.
- Свердловский Минздрав после получения большого количества жалоб от жителей региона раскритиковал работу медучреждений. В частности, врачи Талицкой ЦРБ посетили только 18 пациентов, а 26 человек вынуждены были прийти в больницу лично. Медработники городской поликлиники № 4 Нижнего Тагила 19 февраля дошли только до 136 больных, а еще 126 пациентам пришлось самим идти в кабинет неотложной медпомощи. В Полевской ЦГБ и вовсе врачи приехали только к 7 пациентам, а 40 человек вынуждены были идти в больницу. Замглавы Минздрава Свердловской области Екатерина Ютяева потребовала от медиков организовать работу так, чтобы люди получали медицинскую помощь на дому, а не шли в поликлиники и больницы.
- Медучреждения Петербурга возвращаются к штатной работе, переставая принимать коронавирусных пациентов. Потребность в койках падает вслед за снижением числа госпитализированных. Со вчерашнего дня к обычной работе вернулись Детская городская больница Святой Ольки и родильный дом №16. Там вывели из инфекционных отделений 251 и 42 койки соответственно.
- Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о последствиях появления омикрон-штамма коронавирусной инфекции в России для детей. Медик отметил, что у подростков стали чаще обнаруживаться длительные проблемы с аденоидами. По его словам, дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать. Он добавил, что если вовремя обнаружить у ребенка острый аденоидит, это поможет избежать хирургического вмешательства.
- Заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская заявила, что многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает. По ее словам, бесконтрольный прием подобных препаратов вреден, прежде всего, для хронических больных. Многие антибиотики противопоказаны при проблемах желудочно-кишечного тракта, поскольку могут спровоцировать их обострение. У людей со слабым сердцем они могут вызывать аритмию, а у пациентов с печеночной недостаточностью — вызвать поражение печени. Также осторожно следует быть и людям с аллергией.
- Страховщики стали включать постковидную реабилитацию в полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). «Ингосстрах» разработал несколько уровней сопровождения переболевших — от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Сообщается, что мероприятия по базовой диагностике после COVID-19 включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации — как дополнительно выбираемая опция или программа страхования. Некоторые страховщики не выделяют постковидную реабилитацию как отдельную опцию, а предоставляют ее как часть стандартного покрытия по полису ДМС.
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что порядка 5% случаев заболевания омикрон — штаммом коронавируса проходят в тяжелой форме. По его словам, несмотря на маленький процент тяжелобольных омикроном, из тысячи зараженных 50 человек перенесут его тяжело, что является серьезным вызовом для здравоохранения региона. Прогнозируется замедление роста распространения коронавируса, но несмотря на это в Псковской области увеличивается количество госпитализируемых с новым штаммом COVID-19. Врачи подчеркивают, что чаще в тяжелой форме «омикроном» болеют пожилые люди, которые не вакцинировались или вовремя не ревакцинировались.
- 22 февраля в Белгород прибыл поезд с более чем 500 беженцами из ЛНР и ДНР. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что после медицинского осмотра оказалось, что порядка двух десятков, приехавших из Донбасса заражены коронавирусом. Их изолировали и постарались обеспечить всем необходимым — в первую очередь предметами личной гигиены по индивидуальному заказу каждого.
- Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что жители ДНР и ЛНР, эвакуированные в регион, проходят вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день прививки сделали 175 человек. Он добавил, что все прибывающие проходят тестирование на коронавирус. Как сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, медучреждения региона принимают жителей Донбасса, у которых подтверждается коронавирусная инфекция.
- Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что бустерную прививку от COVID-19 большинство россиян переносят легче, чем первые два укола. Он добавил, что введение третьей дозы вакцины от коронавирусной инфекции, как правило, легче воспринимается организмом, чем два этапа основной прививки. Это может быть связано с быстротой иммунной реакции на бустер. По его словам, если человек не болел и не был вакцинирован, для него вакцина — это абсолютно новый, незнакомый антиген, и никто не знает, как он на него среагирует. Если человек прививается после болезни или получает бустер после основной вакцины, здесь все гораздо легче. Человек уже сталкивался с этим антигеном, у него быстрее развивается иммунная реакция.
- Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о росте доли случаев коронавируса с подвидом омикрон-штамма ВА.2, известного как стелс-омикрон. По словам специалиста, на данный момент доля ВА.2 в России на данный момент медленно растет и составляет 7,4 процента от всех случаев заражения омикроном. Он сообщил, что на февраль 2022 года омикрон-штамм подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом сублиния ВА.2 более патогенна, поэтому риск распространения этого варианта может быть выше, чем у ВА.1.
- В Ямало-Ненецком автономном округе иностранным работникам усложнили въезд на территорию из-за коронавирусной инфекции. Как сообщается в постановлении окружного правительства, в перечень работодателей, которые могут приглашать иностранцев, добавили еще одну компанию — ООО «ЦХД Инжиниринг». В связи с ограничениями въезда иностранных граждан, введенными распоряжением правительства РФ от 16.03.2021 №635-р, для работодателей усложнился алгоритм привлечения иностранных работников. Заявки на привлечение размещаются на портале „Работа в России“, затем рассматриваются межведомственной комиссией ЯНАО. В список организаций, которым разрешено приглашать иностранце входит 15 организаций, среди которых «Велесстрой», «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань», «Ямалтрансстрой», «Нафтагаз — Бурение» и тд.
В Китае зафиксировали максимальный показатель заболеваемости с начала марта 2020 года
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 429 718 461 человек, 5 917 665 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 730 964). На второй строчке — Индия (42 881 179), на третьей — Бразилия (28 493 336), на четвертой — Франция (22 638 153), на пятой — Великобритания (18 867 585).
Больше всего смертей зафиксировано в США (941 908). За ними следуют Бразилия (646 714), Индия (512 924), Россия (340 872, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (316 941).
- Правительство Исландии с пятницы отменит все действующие в стране ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В частности, снимается запрет на собрание более 200 человек в закрытых помещениях, а также разрешается свободная работа баров и ресторанов. людей, поскольку одного вакцинирования недостаточно. Помимо различных запретов внутри страны, Исландия отменяет также все ограничения, связанные с пересечением границы государства.
- Спецкомиссия в Узбекистане приняла решение с 1 марта отменить масочный режим, но рекомендовала продолжать носить маски в общественных местах. Сообщается также, что «принятое в марте 2020 года решение об обязательном ношении масок отменено в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, но при ее ухудшении может быть принято вновь».
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна отменяет все противоэпидемические ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах. По его словам, после консультаций с медиками и наблюдения, что делается у нас и в соседних странах, мы видим, что можно отменить значительную часть ограничений. По данным минздрава, с начала пандемии число летальных случаев в Польше составило более 10 тысяч, выявлено 5,6 миллиона заболевших. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пояснил, что отменить ограничения позволил тот факт, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не привел к росту числа госпитализаций, как это закладывалось в негативном сценарии.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что масочный режим в стране будет отменен через неделю, если уровень заболеваемости продолжит снижаться. По его словам, за последние недели ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, теперь уже можно подумать об отмене масочного режима. В свою очередь глава Минздрава Армении Анаит Аванесян сообщила, что штамм «омикрон» полностью вытеснил «дельту». Она отметила, что в целом «омикрон» легче переносится, граждане, не прошедшие вакцинацию, и граждане с хроническими заболеваниями сталкиваются с осложнениями, вплоть до летальных случаев.
- Министр здравоохранения Чехии Властимил Валек сообщил, что правительство страны приняло решение отменить в республике с 1 марта ограничения по количеству участников общественных мероприятий. Следующий этап снятия ограничений власти наметили на 13 марта. С этой даты, по словам Валека, обязанность носить медицинские маски сохранится только в общественном транспорте, поликлиниках и больницах, а также учреждениях социальной опеки. Однако кабмин пока не принял окончательного решения об этом.
- Массовая акция протеста против зеленых сертификатов в столице Болгарии, организованная политической партией «Возрождение», прошла в среду перед зданием правительства, а потом переместилась к Народному собранию. В протесте принимали участие несколько сотен человек, прибывших в Софию на автобусах из разных городов страны, центр города патрулируется усиленными нарядами полиции и жандармерии, а правительственные здания оцеплены. Участники акции настаивают на отмене зеленых сертификатов, требуя возвращения к нормальному образу жизни. Другие требования касаются борьбы с бедностью и энергетическим кризисом.
- Власти острова Мадейра Португалии отменили большинство коронавирусных ограничений для иностранных туристов. Отмена ограничений касается въезда в аэропорты, порты и иные пункты въезда острова. По приезду на остров бесплатный ПЦР-тест попросят сдать только тех, у кого будет температура 38ºC и выше. При положительном результате турист должен будет провести на самоизоляции в гостинице пять суток. Все, кто был в контакте с больным, также самоизолируются на пять дней. Невакцинированные туристы, проживающие вместе с заболевшим, должны сдать бесплатный ПЦР-тест на пятый день.
- Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 298 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала марта 2020 года. Как уточняется в распространенном заявлении, 189 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 186 человек, остальные 112 — бессимптомные носители. Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заразившихся COVID-19 с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 5,7% в сутки и составляет 2 098 (2 872 вместе с бессимптомниками, которые тоже помещены под присмотр врачей). Только 18 из них в тяжелом состоянии. Таким образом, ситуация примерно такая же, как и в конце января. Порядка 40% из проходящих лечение заразились на территории страны, остальные 60% прибыли из-за границы.
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