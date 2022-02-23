В Татарстане выявили 2 729 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 2 729 новых случаев заболевания коронавирусом. Их них 312 заражений обнаружены среди детей до 18 лет. Больше всего заболевших выявлено в Казани (1 298). За все время пандемии COVID-19 заразились 103 424 жителя республики.

По данным Минздрава РТ, госпитализированы 198 человек. Всего выздоровел 69 981 татарстанец, в том числе 4 222 — за минувшие сутки. Скончались еще четверо заболевших. Всего в РТ от COVID-19 умерли 1 703 человека.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова