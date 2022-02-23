Новости общества

12:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 2 729 новых случаев заражения COVID-19

11:55, 23.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 2 729 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 2 729 новых случаев заболевания коронавирусом. Их них 312 заражений обнаружены среди детей до 18 лет. Больше всего заболевших выявлено в Казани (1 298). За все время пандемии COVID-19 заразились 103 424 жителя республики.

По данным Минздрава РТ, госпитализированы 198 человек. Всего выздоровел 69 981 татарстанец, в том числе 4 222 — за минувшие сутки. Скончались еще четверо заболевших. Всего в РТ от COVID-19 умерли 1 703 человека.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также