В Госдуме отклонили законопроект депутатов из Татарстана об обязательной регистрации домашних животных

Фото: Василий Иванов (архив)

В Госдуме РФ отклонили законопроект татарстанских депутатов, выступивших с инициативой об обязательной регистрации домашних животных. Проект закона рассмотрели сегодня на очередной сессии.

Напомним, депутаты Татарстана предложили проект поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ еще летом прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанские депутаты считали, что обязательная регистрация кошек и собак позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Кроме того, вместо приютов животных можно помещать во временные пункты содержания. Также предполагалась отсрочка до 2026 года строительства приютов для бездомных животных.

Ранее предложенные инициативы также не были одобрены российскими властями. Однако законопроект решили рассмотреть повторно.

Диана Жиленкова