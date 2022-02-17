В Госдуме рассмотрят инициативу депутатов Татарстана об обязательной регистрации домашних животных

Фото: Василий Иванов (архив)

22 февраля на очередной сессии Госдума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий отсрочку до 2026 года строительства приютов для бездомных животных, а также обязательную регистрацию домашних животных. Авторами проекта закона выступили депутаты Татарстана.

Ранее российские власти не поддержали предложенные инициативы. Они были направлены в Госдуму еще летом прошлого года. Депутаты РТ считали, что обязательная регистрация кошек и собак позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Кроме того, вместо приютов животных можно помещать во временные пункты содержания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На следующей неделе Госдума все же рассмотрит проект поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», передает «Коммерсантъ».

Несколько дней назад в Госдуме РФ прошло заседание рабочей группы по подготовке изменений законодательства, направленных на защиту местных жителей от нападения бродячих собак. В состав рабочей группы вошел замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, который поделился опытом столицы Татарстана по обращению с безнадзорными животными.

Диана Жиленкова