Татарстан готов предложить приехавшим из ДНР и ЛНР рабочие места
В Татарстане есть более 50 тысяч вакансий
Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана организует работу с целевыми группами прибывших из ДНР и ЛНР — это женщины с детьми, несовершеннолетние и пожилые люди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство направит все силы на обеспечение их социальной безопасности и благополучия. Специалисты центров занятости населения и отделов социальной защиты готовы на местах оказать помощь беженцам.
Татарстан готов предложить гражданам ДНР и ЛНР рабочие места. По состоянию на 16 февраля работодатели республики заявили о более чем 53 тысячах вакансий со средней заработной платой 40 тысяч рублей.
Что известно о прибытии в республику беженцев из Донбасса
Поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибудет в Казань завтра, 23 февраля. Точное время пока неизвестно. Всего в столицу Татарстана приедут около тысячи вынужденных переселенцев. Большая часть из них — женщины и дети
Прибывших разместят в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиницах «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт». В пунктах приема готовы организовать горячее питание вне зависимости от времени приезда людей.
Отдельно на сегодняшнем заседании оперштаба обсудили организацию необходимых условий для детей. Среди эвакуированных много несовершеннолетних, поэтому их нужно обеспечить соответствующим питанием, в том числе смесями, средствами личной гигиены.
Что касается медицинского обслуживания, то службы готовы принимать вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков лично осуществляет контроль за организацией оказания медпомощи беженцам.
По прибытии беженцев встретят бригады скорой помощи, будут проведены экспресс-тесты на коронавирус. В санаториях республики, где их разместят, будет организовано круглосуточное дежурство врачей. Экстренную медпомощь в случае необходимости окажут такие учреждения, как РКБ, ДРКБ, МКДЦ, казанская больница №7, БСМП Набережных Челнов и другие.
Кроме того, в Татарстане есть в наличии достаточный запас вакцин от COVID-19 для проведения вакцинации и ревакцинации, если потребуется. Их будут проводить централизованно в местах проживания. Педиатрические службы также готовятся к оказанию медпомощи прибывающим детям в усиленном режиме.
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