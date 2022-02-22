Татарстан готов предложить приехавшим из ДНР и ЛНР рабочие места

В Татарстане есть более 50 тысяч вакансий

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана организует работу с целевыми группами прибывших из ДНР и ЛНР — это женщины с детьми, несовершеннолетние и пожилые люди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Ведомство направит все силы на обеспечение их социальной безопасности и благополучия. Специалисты центров занятости населения и отделов социальной защиты готовы на местах оказать помощь беженцам.

Татарстан готов предложить гражданам ДНР и ЛНР рабочие места. По состоянию на 16 февраля работодатели республики заявили о более чем 53 тысячах вакансий со средней заработной платой 40 тысяч рублей.

Что известно о прибытии в республику беженцев из Донбасса

Поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибудет в Казань завтра, 23 февраля. Точное время пока неизвестно. Всего в столицу Татарстана приедут около тысячи вынужденных переселенцев. Большая часть из них — женщины и дети

Прибывших разместят в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиницах «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт». В пунктах приема готовы организовать горячее питание вне зависимости от времени приезда людей.



Фото: Ринат Назметдинов

Отдельно на сегодняшнем заседании оперштаба обсудили организацию необходимых условий для детей. Среди эвакуированных много несовершеннолетних, поэтому их нужно обеспечить соответствующим питанием, в том числе смесями, средствами личной гигиены.



Что касается медицинского обслуживания, то службы готовы принимать вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков лично осуществляет контроль за организацией оказания медпомощи беженцам.

По прибытии беженцев встретят бригады скорой помощи, будут проведены экспресс-тесты на коронавирус. В санаториях республики, где их разместят, будет организовано круглосуточное дежурство врачей. Экстренную медпомощь в случае необходимости окажут такие учреждения, как РКБ, ДРКБ, МКДЦ, казанская больница №7, БСМП Набережных Челнов и другие.



Кроме того, в Татарстане есть в наличии достаточный запас вакцин от COVID-19 для проведения вакцинации и ревакцинации, если потребуется. Их будут проводить централизованно в местах проживания. Педиатрические службы также готовятся к оказанию медпомощи прибывающим детям в усиленном режиме.

Татьяна Леухина