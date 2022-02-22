В Казани ограничат движение возле здания Арбитражного суда РТ

В Казани ограничат движение по улице Ново-Песочной с 2 марта по 2 апреля. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Проезд закроют на участках дороги возле дома №40 по ул. Ново-Песочной (здание Арбитражного суда РТ), напротив дома №87 по ул. Спартаковской и в месте пересечения с ул.Суконной. Это связано с работами по выносу водопровода с территории земельного участка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Казани ограничили движение по Фермскому шоссе в связи с работами по реорганизации дорожного движения из-за устройства ливневой канализации (для обеспечения водоотвода).

Татьяна Леухина