В Казани до ноября ограничат движение по Фермскому шоссе

В Казани с субботы, 18 февраля, ограничат движение по Фермскому шоссе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 18 февраля по 1 ноября 2022 года для движения закроют участок от здания №7а по ул.33-й Военный городок до заезда в СНТ «Спартак». Это связано с запланированными работами по реорганизации дорожного движения на пересечении Фермского шоссе и Оренбургского проезда с устройством ливневой канализации (для обеспечения водоотвода).

Фото: kzn.ru

Во вторник в столице Татарстана ограничили движение по улицам Краснококшайской и Ягодинской. Это связано с работами по устройству приямков на сетях газопровода. Ограничения продлятся до 28 февраля.



Татьяна Леухина