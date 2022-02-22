В Татарстане утвердили стратегию развития Камского инновационного кластера до 2030 года

Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана утвердил стратегию развития Камского инновационного территориально-производственного кластера («Иннокам») на период до 2030 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Контроль за исполнением постановления возложен на Минэкономики РТ.

Камский инновационный кластер — крупнейший из 27 инновационных кластеров федерльного значения. Он расположен на территории шести муниципальных образований РТ — Нижнекамского, Елабужского, Менделеевского, Заинского и Тукаевского районов, а еще на территории Челнов.

«Иннокам» объединяет нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, автомобилестроительные и автокомпонентные производства и научно-образовательный комплекс.

В конце прошлого года Татарстан оказался на третьем месте в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию, уступив Москве и Санкт-Петербургу. На три этих региона приходится около 30% произведенных инновационных товаров.

Специалисты считают, что успех Татарстана в сфере научно-технологического развития обусловлен развитостью инновационной инфраструктуры. В республике функционируют Камский инновационный кластер «Иннокам», две особые экономические зоны, сеть технопарков, технополис.

Маргарита Головатенко