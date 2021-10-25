Татарстан замкнул тройку российских регионов по научно-технологическому развитию

Татарстан оказался на третьем месте в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию, уступив Москве и Санкт-Петербургу, сообщает «РИА Новости».



Рейтинг составлен по итогам 2020 года. Москва в нем набрала 78,43 балла, Санкт-Петербург — 76,06, а Татарстан — 68,83. В 2019-м республика занимала четвертое место, а в этом году поднялась на одну позицию, сместив Нижегородскую область.

На три этих региона приходится около 30% произведенных инновационных товаров. Специалисты считают, что успех Татарстана в сфере научно-технологического развития обусловлен развитостью инновационной инфраструктуры. В республике функционируют Камский инновационный кластер «Иннокам», две особые экономические зоны, сеть технопарков, технополис.

Фото: realnoevremya.ru

Среди недавних достижений можно упомянуть мировую премию FDI — ее первым в мире получил «Иннополис» за тестирование беспилотников.

Маргарита Головатенко