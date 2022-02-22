В Набережных Челнах задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах задержали 37-летнего местного жителя, который организовал интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

На стационарном посту полиции «Тула-1» был остановлен автомобиль, который двигался со стороны Казани в сторону Челнов. В ходе досмотра изъято 15 свертков с мефедроном общей массой 1,2 кг. Кроме того, в квартире злоумышленника обнаружено и изъято 249,4 грамма аналогичного наркотического средства.

Задержанный рассказал, что решил организовать магазин на одной из интернет-площадок, а наркотики он планировал реализовывать бесконтактным способом через тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Казани задержали 22-летнего жителя Новокузнецка, у которого изъяли почти 300 грамм наркотиков.

Молодого человека задержали в ходе проверки оперативной информации у одного из домов по улице Возвышенной. Сначала у него изъяли 118,6 грамма наркотиков. Затем был проведен обыск по месту жительства, где обнаружили еще 180,75 грамма наркотического средства.



Максим Кокунин