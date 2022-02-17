В Казани у 22-летнего жителя Новокузнецка изъяли почти 300 грамм наркотиков
В Казани задержали 22-летнего жителя Новокузнецка, у которого изъяли почти 300 грамм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Молодого человека задержали в ходе проверки оперативной информации у одного из домов по улице Возвышенной. Сначала у него изъяли 118,6 грамма наркотиков. Затем был проведен обыск по месту жительства, где обнаружили еще 180,75 грамма наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Недавно в Бугульминском районе РТ в продуктовой передаче для подозреваемого полицейские нашли наркотик. При досмотре они обнаружили фольгированный сверток с растительным веществом внутри. Выяснилось, что это гашиш весом 0,59 грамма.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым