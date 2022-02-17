В Казани у 22-летнего жителя Новокузнецка изъяли почти 300 грамм наркотиков

Фото: Максим Платонов

В Казани задержали 22-летнего жителя Новокузнецка, у которого изъяли почти 300 грамм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Молодого человека задержали в ходе проверки оперативной информации у одного из домов по улице Возвышенной. Сначала у него изъяли 118,6 грамма наркотиков. Затем был проведен обыск по месту жительства, где обнаружили еще 180,75 грамма наркотического средства.

Фото: Максим Платонов

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Недавно в Бугульминском районе РТ в продуктовой передаче для подозреваемого полицейские нашли наркотик. При досмотре они обнаружили фольгированный сверток с растительным веществом внутри. Выяснилось, что это гашиш весом 0,59 грамма.



Диана Жиленкова