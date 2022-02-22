В Европе цена на газ растет больше чем на 10% из-за событий вокруг Украины

В Европе цена газа в ходе торгов растет больше чем на 10% из-за признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила почти $935 за тысячу куб. м, или €80 за МВт·ч. Цены на бирже ICE представлены в евро за МВт·ч.

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Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления перед россиянами заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что признание Россией ДНР и ЛНР — вопиющее нарушение международного права. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина просит Россию отменить решение о признании независимости республик.



Дарья Акимова