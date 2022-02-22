МИД РФ: в решении о признании независимости ДНР и ЛНР нет эмоций

В решении России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик нет эмоций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».



По словам представителя ведомства, Россия при принятии решения исходила из того, что минские договоренности утратили актуальность для киевских властей, а страны Запада лишены понимания сути вопроса.

Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего выступления заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Во время выступления Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.

Фото: pixabay.com

Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица заявил, что страна просит РФ отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Маргарита Головатенко