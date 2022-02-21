Украина расколота и переживает острый экономический кризис, отметил Путин

Сейчас Украина расколота и переживает острый экономический кризис. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам.

По его словам, радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор. Также глава государства отметил, что многим украинцам не хватает денег на оплату коммунальных услуг.

— Это происходит, потому что приданое от Российской Империи промотали и растащили.

Главное из телеобращения президента России — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина