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Украина расколота и переживает острый экономический кризис, отметил Путин

22:11, 21.02.2022
Украина расколота и переживает острый экономический кризис, отметил Путин
Фото: pixabay.com

Сейчас Украина расколота и переживает острый экономический кризис. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам.

По его словам, радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор. Также глава государства отметил, что многим украинцам не хватает денег на оплату коммунальных услуг.

— Это происходит, потому что приданое от Российской Империи промотали и растащили.

Главное из телеобращения президента России — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
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